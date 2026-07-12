В Алейском районе пожилым людям помогают проходить диспансеризацию

За первое полугодие 2026 года было совершено 64 выезда мобильной бригады. Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения города Алейска

В Алейском районе продолжается реализация программы по обеспечению доступности медицинских услуг для пожилых людей старше 65 лет. Комплексный центр социального обслуживания населения совместно с местной больницей организует бесплатную доставку граждан до медицинского учреждения, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения города Алейска.

За первое полугодие 2026 года было совершено 64 выезда мобильной бригады, благодаря чему 424 человека прошли профилактические осмотры и диспансеризацию.

В рамках программы пожилых людям доступно транспортное сопровождение от дома до больницы и обратно, помощь при посадке в автомобиль и высадке из него, сопровождение внутри медучреждения, а также предоставление подъёмных устройств и кресел-колясок.