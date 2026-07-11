Более 50 тысяч алтайских школьников отдохнули в лагерях в июне

Более 50 тысяч детей отдохнуло в лагерях в июне Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае набирает обороты летняя оздоровительная кампания. За июнь в 888 загородных и пришкольных лагерях региона отдохнули более 50 тысяч детей. Всего из краевого бюджета на эти цели выделено свыше 548 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Значительная часть денег идет на софинансирование путевок: казна покрывает 50% от средней стоимости двухнедельной смены, которая составляет 31,4 тысячи рублей. На 1 июля забронировано уже более 33 тысяч мест на следующие смены.

Для школьников подготовили профильные программы. В лагере «Селена» тренировались молодые ученые и экологи, в «Убе» организовали смену для детей с ограниченными возможностями здоровья, а в «Звездном» приняли детей участников СВО. Под селом Алтайским прошла межрегиональная патриотическая смена в палатках с марш-бросками, а в лагерях Бийска подростки осваивали управление БПЛА.

Все территории лагерей проверены МЧС и Роспотребнадзором, а также обработаны от клещей. Кроме того, инфраструктура продолжает расширяться - уже в июле ребят примет новый крупный лагерь «Алтай» с крытым бассейном и современными корпусами, построенный недалеко от «Детской империи туризма».