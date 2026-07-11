Алтайский студент получил 14 лет за поджог электроподстанции

Суд назначил виновному 14 лет лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 19-летнему студенту колледжа из Республики Алтай. Его признали виновным в совершении террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что в середине марта 2025 года молодой человек в интернете связался с группой лиц, которые вербовали граждан для совершения диверсий. По их указанию и за обещанное денежное вознаграждение студент решился на поджог электроподстанции в Горно-Алтайске.

Придя на объект, парень слил 5 тысяч литров трансформаторного масла из двух силовых трансформаторов, после чего поджег оборудование. В результате его действий компании «Россети Сибирь» был причинен материальный ущерб на сумму 825 тысяч рублей.

Суд назначил виновному 14 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Также после освобождения его свобода будет ограничена еще на один год.