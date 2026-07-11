Прошел от Харькова до Болгарии: ветеран с Алтая празднует 100-летие

Иван Васильевич Мальчиков. Фото: MAX-канал Виктора Томенко

Участник Великой Отечественной войны Иван Васильевич Мальчиков из города Яровое отмечает 100-летний юбилей. Историей фронтовика в своем MAX-канале поделился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ивана Мальчикова призвали в ряды Красной Армии в 1943 году. В составе пехотных частей он прошел боевой путь от Харькова до Болгарии, принимал участие в освобождении Румынии. После завершения Великой Отечественной войны он еще шесть лет служил на румынской границе, а в дальнейшем работал оперативным сотрудником КГБ.

За участие в боевых и оперативных мероприятиях житель Ярового награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За отличие в охране государственной границы».

«Его самоотверженная служба, верность Родине и своему делу – пример для сегодняшнего подрастающего поколения. Гордимся нашими земляками, нашими старшими, которые, рискуя собственной жизнью, узнали цену великой Победы», – написал Виктор Томенко.