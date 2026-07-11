На улице Анатолия в Барнауле пожарные предотвратили взрыв в горящих гаражах

В результате происшествия никто не пострадал Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Барнаульские сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в гаражном кооперативе на улице Анатолия. Когда первые подразделения прибыли на место, пламя уже вовсю бушевало внутри металлических боксов, и существовала серьезная угроза, что огонь перекинется на соседние постройки, сообщили в региональном управлении МЧС.

В тушении были задействованы 16 пожарных и 4 единицы техники. Ситуация осложнялась тем, что внутри одного из горящих помещений находился газовый баллон. Пожарные экстренно эвакуировали его из огня, предотвратив возможный взрыв.

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь успел повредить полы и личные вещи владельцев в двух гаражах, а также уничтожил мусорный контейнер на открытой площадке по соседству. Точную причину случившегося сейчас выясняют дознаватели МЧС.