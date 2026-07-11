Житель Барнаула сорвал куш в интернет-рулетке и остался ни с чем

Личности организаторов схемы сейчас устанавливают Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 19-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников, попытавшись забрать крупный выигрыш в онлайн-рулетке. Вместо обещанного приза молодой человек потерял собственные сбережения и был вынужден пойти в полицию, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Парень наткнулся в соцсети на ролик о подработке, перешел по ссылке и подписался на чат-бота. Там ему предложили бесплатно испытать удачу и крутануть виртуальную рулетку. С первой же попытки горожанину «повезло» – бот выдал сообщение о выигрыше 305 тысяч рублей.

Чтобы забрать круглую сумму, администраторы потребовали сначала оплатить налог, пошлину и некое «сопровождение для банка». Доверчивый студент через QR-коды сделал четыре перевода на общую сумму около 7 тысяч рублей. Когда у него попросили новые платежи, парень отказался и написал в техподдержку. В ответ сотрудники канала тут же удалили всю переписку и заблокировали пользователя.

По факту обмана в отделе полиции по Индустриальному району возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Личности организаторов схемы сейчас устанавливают.