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НовостиОбщество11 июля 2026 8:50

Житель Барнаула сорвал куш в интернет-рулетке и остался ни с чем

Парень «выиграл» более 300 тысяч рублей
Павел БАСТРЫГИН
Личности организаторов схемы сейчас устанавливают

Личности организаторов схемы сейчас устанавливают

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 19-летний местный житель стал жертвой интернет-мошенников, попытавшись забрать крупный выигрыш в онлайн-рулетке. Вместо обещанного приза молодой человек потерял собственные сбережения и был вынужден пойти в полицию, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Парень наткнулся в соцсети на ролик о подработке, перешел по ссылке и подписался на чат-бота. Там ему предложили бесплатно испытать удачу и крутануть виртуальную рулетку. С первой же попытки горожанину «повезло» – бот выдал сообщение о выигрыше 305 тысяч рублей.

Чтобы забрать круглую сумму, администраторы потребовали сначала оплатить налог, пошлину и некое «сопровождение для банка». Доверчивый студент через QR-коды сделал четыре перевода на общую сумму около 7 тысяч рублей. Когда у него попросили новые платежи, парень отказался и написал в техподдержку. В ответ сотрудники канала тут же удалили всю переписку и заблокировали пользователя.

По факту обмана в отделе полиции по Индустриальному району возбудили уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба. Личности организаторов схемы сейчас устанавливают.