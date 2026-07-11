В Барнауле проверили популярные маршруты транспорта и выставили штрафы

Перевозчикам уже направлены официальные претензии Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула провели очередную проверку работы общественного транспорта по регулируемым тарифам. Оценивали, насколько строго перевозчики соблюдают муниципальные контракты, и по итогам выезда выставили нарушителям претензии и штрафы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рейды прошли на конечных остановочных пунктах «микрорайон Урожайный», «Докучаево» и «Барнаульский зоопарк». Проверяли автобусы № 6 и 113к, троллейбус № 1, а также сезонный садоводческий маршрут № 114. Специалисты проверяли наличие в салонах камер видеонаблюдения, работающих автоинформаторов и валидаторов для электронной оплаты проезда, а также контролировали соблюдение графика движения.

За все найденные недочеты перевозчикам уже направлены официальные претензии. Всего с начала 2026 года в адрес транспортных компаний города было направлено 158 претензий и 102 требования об уплате штрафов.