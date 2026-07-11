В Барнауле отремонтировали уже больше половины запланированных дорог

Дорожники успели обновить уже более 66,8 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле в плановом режиме продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети и пешеходных зон. На сегодняшний день дорожники успели обновить уже более 66,8 тысяч квадратных метров дорог и тротуаров, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне, 10 июля, дорожные бригады работали сразу на нескольких участках. Рабочие обновили полотно на улице 6-й Нагорной, а также на улице Шукшина (в границах от Антона Петрова до Георгия Исакова). Кроме того, на проспекте Социалистическом, 59 отремонтировали парковку, а на Павловском тракте (дорога к теплицам) дорожники применили струйно-инъекционный метод.

Не забывают и про пешеходов - новый асфальт на тротуаре уложили на главном проспекте города. Работы прошли на Ленина в границах улиц Чкалова и Димитрова. Всего в рамках летней кампании текущего ремонта в краевой столице планируют привести в порядок 114,2 тысячи квадратных метров асфальта.