В алтайскую колонию пытались провезти боевые патроны в автомобиле

Опасную находку сразу же изъяли. Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Сотрудники отдела охраны исправительной колонии №5 в Алтайском крае пресекли попытку провоза боеприпасов на режимную территорию. Во время досмотра автомобиля на контрольно-пропускном пункте часовой обнаружил в салоне 12 патронов калибра 5,45 мм, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Инцидент произошел еще 1 июля. Перед началом досмотра водителя транспортного средства, въезжавшего по пропуску, официально предупредили об ответственности за провоз запрещенных предметов. Мужчина даже поставил свою подпись в соответствующем журнале.

Однако во время проверки часовой все равно нашел спрятанные боеприпасы. Водитель не смог внятно объяснить, откуда в его машине взялись патроны для автомата, и заявил, что вообще не догадывался об их существовании.

Опасную находку сразу же изъяли. На место происшествия вызвали сотрудников взаимодействующих правоохранительных органов для проведения разбирательства и выяснения всех обстоятельств.