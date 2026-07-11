Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2026 4:43

В алтайскую колонию пытались провезти боевые патроны в автомобиле

В салоне машины обнаружили 12 патронов
Павел БАСТРЫГИН
Опасную находку сразу же изъяли. Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Опасную находку сразу же изъяли. Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Сотрудники отдела охраны исправительной колонии №5 в Алтайском крае пресекли попытку провоза боеприпасов на режимную территорию. Во время досмотра автомобиля на контрольно-пропускном пункте часовой обнаружил в салоне 12 патронов калибра 5,45 мм, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Инцидент произошел еще 1 июля. Перед началом досмотра водителя транспортного средства, въезжавшего по пропуску, официально предупредили об ответственности за провоз запрещенных предметов. Мужчина даже поставил свою подпись в соответствующем журнале.

Однако во время проверки часовой все равно нашел спрятанные боеприпасы. Водитель не смог внятно объяснить, откуда в его машине взялись патроны для автомата, и заявил, что вообще не догадывался об их существовании.

Опасную находку сразу же изъяли. На место происшествия вызвали сотрудников взаимодействующих правоохранительных органов для проведения разбирательства и выяснения всех обстоятельств.