На Алтае укусы клещей стали фиксировать реже, но опасность остается

С конца марта в крае зарегистрировано уже 6635 случаев присасывания паразитов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Алтайском крае отмечается снижение активности и численности клещей, однако угроза пострадать от них сохраняется до конца теплого сезона. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с конца марта в крае зарегистрировано уже 6635 случаев присасывания паразитов, причем более четверти пострадавших – жители Барнаула.

На сегодняшний день у 166 жителей края подозревают сибирский клещевой тиф (включая 14 детей), у 36 человек – боррелиоз и у 19 – клещевой энцефалит. Лабораторные исследования подтверждают, что каждый шестой проверенный клещ (17%) оказался переносчиком боррелиоза, а в 4,4% пробах обнаружен вирус энцефалита. Все пострадавшие получают профилактическое лечение.

Что делать, если обнаружил клеща

Если вас укусил клещ, его нужно аккуратно снять, поместить во флакон с влажной ватой и сдать на анализ. Давить паразита руками категорически запрещено.

Детям до 18 лет противоклещевой иммуноглобулин при необходимости вводят бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Взрослым процедура доступна по страховке или за личные средства.

Где проверить клеща на инфекции

Барнаул: Центр гигиены и эпидемиологии (пер. Радищева, 50), «АСКО-МЕД-ПЛЮС», Диагностический центр края, «РЖД-Медицина» (приемный покой круглосуточно).

Бийск, Рубцовск, Славгород, Камень-на-Оби: филиалы Центра гигиены и эпидемиологии, а также местные филиалы Диагностического центра.

Полный перечень медицинских организацией можно посмотреть в MAX-канале ведомства.