За минувшие сутки на Алтае потушили более 30 пожаров

Общая площадь возгорания превысила 140 квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 10 июля, в Алтайском крае ликвидировали 31 пожар, восемь из которых произошли в жилом секторе. Самое крупное и опасное возгорание случилось поздней ночью в райцентре Тюменцево, где вспыхнул двухквартирный одноэтажный дом, сообщили в региональном управлении МЧС.

Когда первое подразделение пожарных прибыло на место происшествия в Тюменцево, дом уже вовсю горел открытым огнем. Пламя распространялось, и возникла угроза, что оно перекинется на соседние постройки. Огонь уничтожил крышу здания и привел к взрыву газового баллона. Всего в тушении задействовали 13 спасателей и 7 единиц техники, общая площадь возгорания превысила 140 квадратных метров.

Пожарным удалось локализовать огонь и спасти соседние здания. В результате ЧП никто из людей не пострадал, однако в одной из квартир пламя сильно повредило стены, перекрытия, мебель и личные вещи жильцов.

Дознаватели МЧС уже выясняют точные обстоятельства случившегося. По предварительной версии ведомства, причиной ночного пожара в райцентре стало нарушение правил монтажа электрооборудования.