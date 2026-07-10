Эмма Гаджиева и Дмитрий Губерниев проведут Всероссийский день поля на Алтае

Эмма и Дмитрий проведут выставку. Фото: телеграм-канал Эммы Гаджиевой

Известные телеведущие Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева будут вести Всероссийский день поля в Алтайском крае. Об этом сообщают организаторы в соцсетях выставки.

Ведущими Всероссийского дня поля, который пройдёт с 16 по 18 июля в Павловском районе, станут спортивные журналисты Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева. Они регулярно проводят эту крупнейшую в стране агропромышленную выставку.

17 июля гостей ждёт концерт группы «Любэ», а 16 и 18 июля в «Сибирском агропарке» выступят творческие коллективы региона. Вход на мероприятие свободный.