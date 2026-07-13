В Горно-Алтайске федеральный девелопер расселяет 35 домов под строительство нового жилого комплекса

ЖК "Амаду". Фото: Предоставлено "КП"

В Горно-Алтайске федеральный девелопер расселит 35 домов для строительства нового жилого комплекса. В планах компании помимо стройки жилья - детсад, кофейня, СПА и другой сервис.

В рамках договора комплексного развития территории (КРТ) в Горно-Алтайске компания "Брусника" наметила расселить 35 частных домов. Первый этап уже завершен, сумма выплаченного возмещения превысила 300 млн рублей. На втором этапе планируется расселить еще 15 домов. Все работы по расселению застройщик намерен закончить до конца этого года.

Как сообщили в пресс-службе компании, на освободившейся территории "Брусника" возведет жилой комплекс "Амаду" (в переводе с алтайского — "мечта", "цель"). Проект предусматривает четыре очереди строительства общей площадью около 70 тыс. кв. м жилья.

ЖК "Амаду". Фото: Предоставлено "КП"

По условиям КРТ, девелопер передаст 21 квартиру в собственность города и построит детский сад на 125 мест. Часть квартир будет сдана с финишной отделкой. Дворы комплекса планируют облагородить ландшафтным дизайном с водными объектами. Первые этажи жилых домов отдадут под сервисы и ритейл — часть объектов останется под управлением "Брусники": кофейня, ресторан местной кухни, СПА, супермаркет, магазин товаров Алтая и сервис аренды автомобилей.

Зона застройки площадью 6,5 га ограничена улицами Шоссейной, Шебалинской и четной стороной проспекта Коммунистического. Договор КРТ заключен в марте 2025 года по результатам аукциона.