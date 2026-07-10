Масштабный пожар потушили в барнаульском посёлке Затон

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В частном секторе барнаульского посёлка Затон пожар охватил жилые дома и хозяйственные постройки. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. В операции участвовали 6 автоцистерн, 2 штабных автомобиля, машина газодымозащитной службы и 34 сотрудника. Для обеспечения безопасности была проложена магистральная линия от автоцистерн. Благодаря профессиональным и своевременным действиям пожарных удалось избежать жертв и пострадавших. Из опасной зоны были эвакуированы 3 газовых баллона.

Предварительная причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при выполнении электрогазосварочных работ.