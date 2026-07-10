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НовостиОбщество10 июля 2026 9:28

Депутата барнаульской Думы поощрил благодарностью президент Путин

Президент подписал указ
Александр Коровниченко
Иван Огарев

Иван Огарев

Фото: Барнаульская городская дума.

Депутат Барнаульской городской Думы, председатель комитета по законности и местному самоуправлению Иван Огнев получил благодарность Президента России. Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении граждан и коллективов за заслуги в различных сферах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 9 июля. Об этом сообщили в Барнаульской городской Думе.

Иван Огнев награжден за профессиональную деятельность в сфере образования. Благодарность объявлена ему как проректору по воспитательной работе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

Этим же распоряжением благодарность получил коллектив алтайских ученых из Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН.