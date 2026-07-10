Новый вид мошенничества в сфере ЖКХ отмечен в Алтайском крае

Мошенники притворяются сотрудниками УК Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление государственного строительного и жилищного надзора Алтайского края выпустило предупреждение о новой мошеннической схеме. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний и обещают вернуть переплату за отопление, информирует пресс-служба ведомства.

Мошенники отправляют уведомления с указанием суммы возврата и просьбой перейти по ссылке для оформления платежа. Однако эти страницы являются фишинговыми и созданы для кражи личных данных и информации о банковских картах.

Настоящие управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не практикуют электронные переводы для возврата денег. Узнать о перерасчётах можно через следующие ресурсы: личный кабинет на платформе ГИС ЖКХ и через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».