Антон Герман Фото: Прокуратура Алтайского края.

Прокурор Алтайского края Антон Герман покинул свой пост с 1 июля. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на несколько своих источников.

Источники утверждают, что уход Германа был связан с плановой ротацией прокурорских кадров. В ближайшее время он может получить новое назначение, но в каком регионе — пока неизвестно. Есть вероятность, что его переведут в структуру Генеральной прокуратуры РФ или назначат на должность в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

На данный момент обязанности прокурора Алтайского края временно исполняет его первый заместитель Вячеслав Шипиев, согласно последним пресс-релизам ведомства.