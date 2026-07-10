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НовостиОбщество10 июля 2026 3:27

Прокурор Алтайского края Антон Герман покинул свой пост

Последний рабочий у него был 30 июня
Александр Коровниченко
Антон Герман

Антон Герман

Фото: Прокуратура Алтайского края.

Прокурор Алтайского края Антон Герман покинул свой пост с 1 июля. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на несколько своих источников.

Источники утверждают, что уход Германа был связан с плановой ротацией прокурорских кадров. В ближайшее время он может получить новое назначение, но в каком регионе — пока неизвестно. Есть вероятность, что его переведут в структуру Генеральной прокуратуры РФ или назначат на должность в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

На данный момент обязанности прокурора Алтайского края временно исполняет его первый заместитель Вячеслав Шипиев, согласно последним пресс-релизам ведомства.