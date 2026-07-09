В Алейске создана автодорожная колонна «Южанка»

Колонна оснащена 10 новыми самосвалами. Фото: Минтранс АК

В Алейске на базе АО «Южное ДСУ» состоялось торжественное открытие специализированной автомобильной колонны «Южанка». Как сообщили в Минтрансе Алтайского края, колонна оснащена 10 новыми самосвалами марки МАЗ с прицепами производства Республики Беларусь.

На покупку техники было направлено 105 млн рублей. Парк техники укомплектован двигателями с низким уровнем расхода топлива и оборудованием для комфортабельной работы водителей. По данным министерства, автоколонна будет использоваться для транспортировки инертных материалов с карьеров и дробильно-сортировочных комплексов предприятия.

Кроме самосвалов, в состав колонны вошли два седельных тягача, купленные в январе этого года.