Еще один алтайский военный вернулся на родину после обмена пленными

Семье возвращенного бойца будет оказана поддержка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бойца из Алтайского края удалось вернуть домой из украинского плена. Как сообщил уполномоченный по правам человека Антон Васильевич, в ходе недавнего обмена пленными при содействии Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой на родину вернулся житель Усть-Калманского района.

Жительница района получила извещение, что ее супруг пропал во время выполнения боевой задачи. Однако она нашла в интернете видео с подтверждением, что ее муж находится в плену. Собранные доказательства супруга мужчины передала Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае, который вместе с федеральным омбудсменом помог добиться освобождения пленника.

« <…> именно благодаря собранным родственниками военнослужащего свидетельствам нахождения в плену, удается добиться от Минобороны изменения статуса человека с без вести пропавшего на пленного, включить его в обменный процесс», – рассказал Антон Васильев.

Семье возвращенного бойца будет оказана поддержка.