Алтайские специалисты нашли в белорусском масле растительные жиры

Сливочное масло Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае выявили фальсифицированное белорусское сливочное масло. Как сообщили в испытательной лаборатории Алтайского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр оценки качества агропромышленного комплекса» (ЦОК АПК), экспертиза показала наличие растительных жиров.

В партии топлёного сливочного масла с массовой долей жира 99% нашли растительные компоненты методом газовой хромотографии. В продукте из Республики Беларусь содержатся натуральные соединения растительного происхождения – бета-ситостерин (содержится в кукурузном масле, кунжуте, фисташках), кампестерин (есть в орехах, овощах, бобовых и растительных маслах), а также брассикастерин (указывает на добавление масел из семейства капустных, например, рапсового масла).

Информация передана в управление в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.