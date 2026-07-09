Больше двух тонн мороженого не пропустили в Алтайский край

Нарушения касались маркировки Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайский край не пропустили больше двух тонн мороженого из Казахстана. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, нарушение выявлено на пограничном пункте «Кулундинский».

7 июля сотрудники ведомства в ходе учета подконтрольного Госветнадзору груза выявили нарушение ветеринарного законодательства.

По данным управления, нарушения касались маркировки пищевой продукции. Так, на упаковке были указаны два производителя с разными адресами, а номера партии не было. В связи с этим было невозможно идентифицировать пищевую продукцию. Адрес производства не соответствовал предъявленному сертификату.