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НовостиОбщество9 июля 2026 7:25

Больше двух тонн мороженого не пропустили в Алтайский край

Нарушение выявили на границе с Казахстаном
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Нарушения касались маркировки

Нарушения касались маркировки

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайский край не пропустили больше двух тонн мороженого из Казахстана. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, нарушение выявлено на пограничном пункте «Кулундинский».

7 июля сотрудники ведомства в ходе учета подконтрольного Госветнадзору груза выявили нарушение ветеринарного законодательства.

По данным управления, нарушения касались маркировки пищевой продукции. Так, на упаковке были указаны два производителя с разными адресами, а номера партии не было. В связи с этим было невозможно идентифицировать пищевую продукцию. Адрес производства не соответствовал предъявленному сертификату.