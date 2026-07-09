В Барнауле на проспекте Ленина автомобилист сбил водителя электромопеда

Водителя электромопеда с травмами доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на проспекте Ленина произошло ДТП с участием водителя электромопеда. Как сообщили в Госавтоинспекции города, водитель СИМ получил травму.

Авария произошла 9 июля в 11:30 по местному времени у дома №150 на проспекте Ленина. По предварительным данным, водитель 1969 года за рулем Toyota Spacio столкнулся с водителем электромопеда 2007 года рождения. Молодой человек переезжал через дорогу по пешеходному переходу на улице Чеглецова, не спешившись.

Водителя электромопеда с травмами доставили в больницу для оказания помощи. Известно, что у него не было водительских прав. Полиция проводит проверку.