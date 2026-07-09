Уникальный Бегемот из барнаульского зоопарка закрутил роман со скромницей Геллой

Кот Бегемот Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В барнаульском зоопарке «Лесная сказка» поделились новыми фотографиями камышового кота по кличке Бегемот. Как рассказали в канале зоопарка в Max, у Бегемота появилась потенциальная невеста – скромница по кличке Гелла.

Особенностью камышового котика из Барнаула является его почти черный окрас, вызванный редкой генетической мутацией — меланизмом. Меланизм усиливает выработку тёмного пигмента, создавая иллюзию однородного черного покрова. Однако при ярком освещении на мехе можно заметить характерные пятна, присущие виду. Кстати, камышовых кошек нередко называют «болотной рысью» из-за специфической среды обитания и маленьких кисточек на ушах.

У Бегемота есть потенциальная спутница - самка по имени Гелла. Пока знакомство проходит осторожно: Гелла ещё растёт и видит своего суженого только через ограждения. В зоопарке отмечают, что самочка очень стеснительная и не торопится позировать на камеру.