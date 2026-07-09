Улицу Германа Титова в Барнауле перекроют для ремонта теплосетей

Маршруты общественного транспорта изменятся Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на улице Германа Титова возле дома №40А временно ограничат движение транспорта. На участке пройдут работы по техническому перевооружению теплосетей, сообщили в МЦУ города.

Ограничение будет действовать с 20:00 10 июля до 06:00 13 июля. В связи с этим маршруты общественного транспорта изменятся при движении по улице Германа Титова до перекрестка с улицей Глушкова. Схема движения будет следующей: улица Германа Титова - улица Глушкова - улица Малая Космонавтов (дублёр) - улица Малахова. Изменение коснется маршрутов №32 (при движении в сторону остановки «Научный городок»); №35 (санаторий «Энергетик»); №41 (Сбербанк); №51 (Школа садоводов); №57 (ул. Кавалерийская); №76 («Темп»); №120 (микрорайон Октябрьский).

Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность и выбирать альтернативные пути проезда.