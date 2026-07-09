Баня и жилой дом загорелись в Горняке Алтайского края

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горняке Алтайского края 8 июля пожар охватил баню и частный жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

Возгорание заметили днем. Когда пожарные прибыли на место, строения уже были охвачены огнем. В ликвидации ЧП участвовали девять человек и три единицы техники. Огонь повредил стены, перекрытия, а также крышу дома, а баня была и вовсе уничтожена. Никто не пострадал.

«Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем», - отметили МЧС.

Всего за сутки, 8 июля, ликвидировали 17 пожаров, три из них – в жилом секторе.