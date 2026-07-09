Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 3:42

Баня и жилой дом загорелись в Горняке Алтайского края

Площадь возгорания составила около 70 «квадратов»
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
МЧС

МЧС

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горняке Алтайского края 8 июля пожар охватил баню и частный жилой дом. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

Возгорание заметили днем. Когда пожарные прибыли на место, строения уже были охвачены огнем. В ликвидации ЧП участвовали девять человек и три единицы техники. Огонь повредил стены, перекрытия, а также крышу дома, а баня была и вовсе уничтожена. Никто не пострадал.

«Наиболее вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем», - отметили МЧС.

Всего за сутки, 8 июля, ликвидировали 17 пожаров, три из них – в жилом секторе.