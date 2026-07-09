Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июля 2026 2:02

Алтайский край удвоил экспорт плавленого сыра в Китай

Также продукция поставляется в Казахстан и Киргизию
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
С начала года за рубеж отправлено свыше 229 тонн различных сортов сыра

С начала года за рубеж отправлено свыше 229 тонн различных сортов сыра

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Производители Алтайского края активно увеличивают экспорт молочной продукции. Как сообщили в пресс-службе таможни, в Китай было направлено почти 50 тонн плавленого сыра.

За первые пять месяцев этого года в Поднебесную было отгружено более 49 тонн плавленого сыра на общую сумму 22,5 млн рублей. В первой половине прошлого года данный продукт в Китай не экспортировался.

В общей сложности с начала года за рубеж отправлено свыше 229 тонн различных сортов сыра на сумму 114 млн рублей. Помимо Китая продукцию алтайских сыроделов часто покупают Казахстан и Киргизия.