Алтайский край удвоил экспорт плавленого сыра в Китай

С начала года за рубеж отправлено свыше 229 тонн различных сортов сыра Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Производители Алтайского края активно увеличивают экспорт молочной продукции. Как сообщили в пресс-службе таможни, в Китай было направлено почти 50 тонн плавленого сыра.

За первые пять месяцев этого года в Поднебесную было отгружено более 49 тонн плавленого сыра на общую сумму 22,5 млн рублей. В первой половине прошлого года данный продукт в Китай не экспортировался.

В общей сложности с начала года за рубеж отправлено свыше 229 тонн различных сортов сыра на сумму 114 млн рублей. Помимо Китая продукцию алтайских сыроделов часто покупают Казахстан и Киргизия.