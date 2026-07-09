Стало известно, как Барнаулу вернули титул «Столицы мира»

Барнаул Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 июля стало известно, что фраза «Барнаул — столица мира» вернулась в общественное пользование. Патент на выражение, полученный частным предпринимателем, был аннулирован решением коллегии Палаты по патентным спорам. «Толк» рассказал, как возвращали неофициальный лозунг.

Так, в начале 2026 года стало известно, что предприниматель зарегистрировал фразу в качестве товарного знака. Это вызвало недовольство среди местных жителей и в том числе Евгений Ореховой – дочери писателя Сергея Орехова, написавшего одноименное произведение.

Первой с протестом против патента на фразу выступила художница Юлия Шмелева.

«Я рада, что все так закончилось. И к тому же достаточно быстро, а так это обычно не происходит. Когда я погрузилась в эту тему, то узнала, что аннулирование патента может длиться годами, заседания могут часто переноситься. Рада, что все сработали слаженно и мэрия настолько активно включилась. Это эффективно оказалось», – цитирует издание девушку.

Администрация Барнаула обратилась в Роспатент с официальным заявлением. В поддержку возвращения «народного» титула высказывались художники, музыканты и активисты. Благодаря общей борьбе товарный знак был аннулирован.