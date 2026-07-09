Рынок новостроек в Алтайском крае показал рост спроса на 60%

За первый месяц лета в крае заключили 535 договоров долевого участия Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае зафиксирован скачок покупательской активности на рынке первичной недвижимости. По итогам июня спрос на квартиры в новостройках увеличился на 60% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет «Толк».

За первый месяц лета в крае заключили 535 договоров долевого участия, что почти на 60% больше, по сравнению с маем. Повышенный интерес покупателей объясняется ожиданием изменений в программах семейной ипотеки. Изначально планировалось ужесточить условия кредитования, что стимулировало граждан ускорить оформление сделок.

Также оживляется и вторичный рынок. В июне было оформлено 1802 ипотечных кредита, что на 30% превышает майский показатель.