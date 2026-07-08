67 инструкторов по профилактике ВИЧ-инфекции подготовили в Алтайском крае

Проект направлен на повышение осведомлённости жителей региона о ВИЧ-инфекции. Фото: Минздрав АК

В Алтайском крае прошел выпускной для участников обучения по профилактике ВИЧ-инфекции. Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, в Краевом центре по борьбе со СПИДом подвели итоги проекта «Я знаю, я живу», реализуемого совместно с Ресурсным центром добровольчества Краевого дворца молодёжи.

Курс состоял из пяти недель занятий, направленных на формирование профессиональных компетенций у будущих инструкторов. Учебная программа включала теоретические аспекты, методики коммуникации с разными социальными группами, современные подходы к диагностике и лечению, а также развенчание мифов о заболевании.

По завершении курса сертификаты получили 67 человек. Все они готовы приступить к практической деятельности: проведению акций и мероприятий, организации семинаров и консультированию населения.

Проект направлен на повышение осведомлённости жителей региона о ВИЧ-инфекции и формирование здоровой среды.