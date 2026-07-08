28 дел завели на гонщика Алейска

Общая сумма назначенных наказаний по 28 делам составила 55,5 тысячи рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае мировой судья судебного участка №2 Алейска рассмотрел 28 дел об административных правонарушениях, которые завели на одного мужчину. Мужчина систематически не платил штрафы от ГИБДД за нарушения, которые фиксировали дорожные камеры.

После неуплаты в срок мужчину вызвали в суд, где он пояснил, что якобы не получал уведомления о начислении штрафов. О штрафах он узнал только после того, как сотрудники ДПС остановили его автомобиль.

К моменту назначения наказания водитель оплатил все штрафы, однако судья постановить удвоить их размер. Общая сумма назначенных наказаний по 28 делам составила 55,5 тысячи рублей.