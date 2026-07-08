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НовостиОбщество8 июля 2026 11:08

В Алтайском крае число легальных гостевых домов выросло на 73%

Федеральный эксперимент набирает обороты
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Гостевой дом

Гостевой дом

Фото: АКЗС.

В Алтайском крае набирает обороты федеральный эксперимент по выводу из тени рынка частного размещения. В регионе, который вошел в число 18 пилотных субъектов страны, владельцы гостевых домов активно регистрируют свой бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Если на январь этого года было всего 130 зарегистрированных объектов, то к апрелю показатель вырос до 189 объектов, а на июль зарегистрировано уже 246 гостевых домов.

«Для туристов это, в свою очередь, гарантия качества и безопасности предоставляемых услуг. Наша задача – совместно с муниципалитетами продолжить эту работу, чтобы к следующему туристическому сезону мы вышли с максимально прозрачным и цивилизованным рынком гостеприимства», - отметил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.