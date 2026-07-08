Алтайский полицейский спас двух пьяных мужчин на городском пляже

Сотрудник полиции из прибывшего экипажа бросился на помощь Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае полицейский спас двух мужчин, которые едва не утонули на городском пляже. Как сообщили в ГУ МВД по региону, они были в нетрезвом состоянии.

В дежурную часть обратились отдыхающие, которые пожаловались на пьяных мужчин, мешающих горожанам. На место направился экипаж полиции. Когда сотрудники прибывали, то увидели, что двое мужчин упали в Чумыш и не смогли выбраться на берег.

«Сотрудник полиции из прибывшего экипажа бросился на помощь и, рискуя собой, помог утопающим выбраться на берег. Тому, кто пострадал больше, инспектор оказал первую помощь и вызвал скорую», - отметили в управлении.

Пловцами оказались два местных жителя, которые пренебрегли собственной безопасностью.