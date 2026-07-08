На Алтае продолжают ремонтировать дорогу «Мартыново – Тогул – Залесово»

Объект имеет важное значение для транспортной доступности пяти районов региона. Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае продолжается ремонт дороги «Мартыново – Тогул – Залесово». Как сообщили в пресс-службе регионального Минтранса, работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Объект имеет важное значение для транспортной доступности пяти районов региона. Работы будут вестись в этом году и в 2027-м: всего будет обновлено больше 26 км асфальта. На эти цели направлено более 340 млн рублей.

В этом году рабочие Северо-Восточного ДСУ ремонтируют два участка в Кытмановском районе. Протяженность составляет почти восемь км. На отрезке с 70 по 80 км уже провели подготовительные работы и устроили выравнивающий слой., а с 86 по 92 км – срезали старый асфальт и восстановили выравнивающий и верхний слои.