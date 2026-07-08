В детском лагере на Алтае подрались подростки, СК проводит проверку

Администрация лагеря вовремя не отреагировала на ситуацию Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай следователи проводят процессуальную проверку по сообщению из соцсетей о преступлении против несовершеннолетнего. Как сообщили в СУ СК по региону, инцидент произошел в детском лагере.

В ночь с 4 на 5 июля в одном из оздоровительных лагерей Турочакского района, где проходила смена для детей Горно-Алтайска, двое подростков поругались. Один из них причинил телесные повреждения другому. Администрация лагеря вовремя не отреагировала на ситуацию и не приняла меры.

«В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий», - отметили в управлении.

Следователи вместе с органами системы профилактики и представителей Министерства образования и науки Республики Алтай проводят профилактические мероприятия.