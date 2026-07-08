Генерал-майор Марк Левин покинул пост в алтайском управлении

Марк Левин Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, начальник полиции, генерал-майор полиции Марк Левин, оставил свой пост. Информацию об этом официально подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД, сообщает пишет«Банкфакс».

Марке Левин является уроженцем Перми. В органах внутренних дел служит с 2002 года. Начинал оперуполномоченным отдела уголовного розыска. До перевода на Алтай руководил УМВД Перми и занимал руководящие посты в краевом управлении МВД Пермского края. Был переведен в регион в январе 2020 года. Назначен заместителем руководителя ГУ МВД по краю в 2022 году.

На данный момент новое место службы Марка Левина официально не раскрывается.