В Алтайском крае определили победителей премии «За верность профессии»

Церемония награждения лауреатов традиционно состоится в августе во время празднования Дня строителя Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае подвели итоги конкурса среди строителей на соискание губернаторской премии «За верность профессии» имени Израила Наумовича Копелиовича. Награда присуждается за выдающиеся достижения в строительной отрасли, сообщил глава региона Виктор Томенко в своем канале в Max.

В этом году лауреатами стали пять человек:

- Геннадий Ромашкин. Заслуженный строитель РФ, ветеран отрасли с 1960 года. Под его руководством были построены Дворец спорта и завод «Алтай-Кокс».

- Виктор Вайгандт. Директор ООО «Барнаулстройизыскания». Компания под его началом выполнила изыскательские работы более чем по 2700 объектам.

- Иван Южаков. Проектировщик, участвовавший в создании образовательного кластера в квартале 2000 (Барнаул), школ в Шарчино и Боровихе, а также Смоленской поликлиники.

- Константин Шушурыхин. Начальник цеха Барнаульского комбината ЖБИ №2. Его подразделение изготовило 740 тонн металлоизделий только за прошлый год.

- Владимир Фрис. Главный специалист СРО «Алтайские строители», внедрявший новые технологии при строительстве крупнейших заводов региона.

Церемония награждения лауреатов традиционно состоится в августе во время празднования Дня строителя. Премия названа в честь Израила Копелиовича - легендарного строителя, под чьим руководством возводились вокзал, театр Драмы, Мемориал Славы и кардиоцентр.