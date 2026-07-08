Семилетний мальчик в Бийске съел неизвестную ягоду и попал в больницу

Медики оказали первую помощь и промыли мальчику желудок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийске семилетний ребенок оказался на больничной койке после того, как решил попробовать ягоду неизвестного происхождения. У мальчика спустя время проявилась аллергия, сообщили на Станции скорой медицинской помощи города.

По данным учреждения, ребенок съел ягоду, которая росла у него во дворе. После этого у нее осип голос, а дыхание стало тяжелым. Медики оказали первую помощь и промыли мальчику желудок.

«В состоянии средней степени тяжести мальчика доставили в детскую городскую больницу. Подобные случаи в практике встречаются крайне редко, однако последствия могут быть серьёзными», — рассказал главный фельдшер станции Максим Максимкин.

В ведомстве обратились к родителям и попросили объяснить детям, что неизвестные ягоды, плоды и растения нельзя рвать, а тем более есть.