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НовостиПолитика8 июля 2026 4:03

39-летняя пенсионерка стала самовыдвиженцем на выборах в Госдуму на Алтае

Ирина Сашникова подала документы
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Госдума РФ

Госдума РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае зарегистрирован первый самовыдвиженец на выборах в Госдуму девятого созыва. Пенсионерка Ирина Сашникова подала документы для участия в выборах по Барнаульскому одномандатному округу №44, пишет «Банкфакс».

Избирательная комиссия Алтайского края разрешила Сашниковой открыть специальный счёт для формирования избирательного фонда. Для успешной регистрации кандидату необходимо собрать подписи 17 005 избирателей.

Известно, что Ирина Сашникова родилась в селе Налобиха Косихинского района, сейчас проживает в Барнауле.