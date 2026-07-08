39-летняя пенсионерка стала самовыдвиженцем на выборах в Госдуму на Алтае

Госдума РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае зарегистрирован первый самовыдвиженец на выборах в Госдуму девятого созыва. Пенсионерка Ирина Сашникова подала документы для участия в выборах по Барнаульскому одномандатному округу №44, пишет «Банкфакс».

Избирательная комиссия Алтайского края разрешила Сашниковой открыть специальный счёт для формирования избирательного фонда. Для успешной регистрации кандидату необходимо собрать подписи 17 005 избирателей.

Известно, что Ирина Сашникова родилась в селе Налобиха Косихинского района, сейчас проживает в Барнауле.