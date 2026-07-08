В Алтайском крае назначен новый заместитель министра строительства

Сергей Гущин Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Алтайском крае сменился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На посту начальника управления по жилищной политике и благоустройству утверждён Сергей Гущин, пишет «Банкфакс».

Сергей Гущин занимает новую должность с 1 июля 2026 года. Ранее он работал заместителем начальника управления по жилищной политике и благоустройству Минстроя Алтайского края.

Предыдущий заместитель министра Александр Котельников покинул ведомство в январе этого года в связи с получением должности в одной из компаний.