Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 июля 2026 3:33

В Алтайском крае назначен новый заместитель министра строительства

Новую должность Сергей Гущин занял с 1 июля
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Сергей Гущин

Сергей Гущин

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Алтайском крае сменился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На посту начальника управления по жилищной политике и благоустройству утверждён Сергей Гущин, пишет «Банкфакс».

Сергей Гущин занимает новую должность с 1 июля 2026 года. Ранее он работал заместителем начальника управления по жилищной политике и благоустройству Минстроя Алтайского края.

Предыдущий заместитель министра Александр Котельников покинул ведомство в январе этого года в связи с получением должности в одной из компаний.