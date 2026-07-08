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НовостиПроисшествия8 июля 2026 5:06

Углярка и шесть тонн горючего сгорели в алтайском селе Утянка

Площадь возгорания составила около 40 «квадратов»
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Хранение топлива требует особых условий

Хранение топлива требует особых условий

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В алтайском селе Утянка сгорела углярка и находившийся в ней уголь. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в результате ЧП никто не пострадал.

Поздней ночью в надворной постройке произошел пожар. На момент прибытия сотрудников МЧС, углярка уже полыхала. В результате возгорания постройка и шесть тонн угля полностью сгорели. Площадь распространения огня составила 40 квадратных метров. В тушении были задействованы пять огнеборцев и три автоцистерны.

«Хранение топлива требует особых условий. Важна защита от прямых солнечных лучей, предотвращение попадания органических примесей, а также обеспечение хорошей вентиляции и дренажа», - напомнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в регионе потушили десять пожаров, в том числе один – в Барнауле.