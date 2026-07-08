Барнаул отметит 296-летие 5 сентября

Одной из ключевых тем праздника станет Год единства народов России Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

5 сентября пройдет День города в Барнауле. В этом году краевая столица отметит 296-летие со дня основания, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одной из ключевых тем праздника станет Год единства народов России. Мероприятия пройдут в едином праздничном пространстве - площади Свободы, которая станет главной площадкой, на улице Мало-Тобольской и в парке «Центральный».

На площади Свободы состоится концерт с участием ведущих коллективов города, организуют ярмарки, спортивные и молодежные площадки и так далее. Также планируется Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА «Алтайское сражение-4». В парке «Центральный» состоится Фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём!». Также состоится открытие обновлённой доски почёта «Слава и гордость Барнаула».

В преддверии Дня города планируется размещение праздничных плакатов, флагов и цветочных композиций. В день праздника будет ограничена продажа алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли с 9:00 до 22:00.