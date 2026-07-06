Республика Алтай отметила 35-летие образования региона

В Горно-Алтайске с размахом отметили День образования Республики Алтай. В этом году дата приобрела особое историческое значение, так как совпала с 270-летием добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства, сообщает «Толк».

Празднование началось с открытия выставки «От имперской окраины до экологической столицы» в Национальном музее имени А.В. Анохина. Экспозиция демонстрирует путь региона от прошлого к современности, где Алтай позиционируется как экологическая столица страны.

"Пусть эта выставка станет не только поводом вспомнить прошлое, но и возможностью задуматься о будущем Республики Алтай, о том, какой она должна быть завтра и что каждый из нас может сделать для нее сегодня", - подчеркнул председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Вечером центром притяжения стала площадь Ленина, где прошла большая концертная программа. Главным музыкальным гостем стал певец Алексей Чумаков, исполнивший свои хиты перед тысячами зрителей.

Важным событием стало открытие новых арт-объектов — мозаичных панно со снежным барсом — в парке «Бирлик». Проект реализован компанией «Эвалар» в рамках акции «Время собирать камни».