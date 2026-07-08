В алтайском селе пьяная девушка пошла с вилами на разборки из-за коней

Когда знакомая попыталась нанести удар в живот, она порвала хозяину дома куртку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В одном из сел Алтайского района Алтайского края пьяная девушка заявилась к знакомому на порог с вилами в руках. Как сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей, поводом для конфликта стала ситуация с конями, которых супруг девушки отдал мужчине в 2024 году.

Когда мужчина открыл дверь, то увидел, что на его пороге стоит девушками с вилами, направленными в его сторону. Когда знакомая попыталась нанести удар в живот, она порвала хозяину дома куртку.

«Защищаясь, молодой человек взялся за острие вил и начал пытаться выдернуть их из рук знакомой, в результате чего ударил ее черенком от вил по голове», - отметили в управлении.

Мужчину обвиняли в побоях, однако производство по делу прекратили, так как в его действиях не было состава административного правонарушения.

«Свое решение судья мотивировал тем, что, исходя из фактических обстоятельств дела, действия привлекаемого лица в полной мере отвечают условиям, при наличии которых согласно ст. 2.7 КоАП РФ возникает состояние крайней необходимости, позволяющее освободить правонарушителя от ответственности», - пояснили в суде.