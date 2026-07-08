На Алтае 20-летняя девушка с другом попались на закладках возле железной дороги

Уголовное дело направлено в Каменский городской суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней жительницы Камня-на-Оби. Девушку обвиняют в незаконном обороте наркотиков, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, с января по март этого года обвиняемая и ее сожитель приобрели наркотики и планировали сделать закладки в городе. Пару задержали возле железнодорожных путей на перегоне станций «Камень-на-Оби – Тараданово», наркотики изъяли. В доме обвиняемой нашли вещество, которое она планировала использовать для личного употребления.

Уголовное дело направлено в Каменский городской суд.

«В отношении сожителя обвиняемой и иных соучастников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства, находятся на стадии расследования», - подчеркнули в ведомстве.