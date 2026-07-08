Алтайские аграрии бьют тревогу из-за гибели посевов

Ожидается падение показателей урожайности на 30–50% по сравнению с прошлым годом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии Алтайского края столкнулись с одной из самых суровых засух за последние годы. Аномально жаркая погода и отсутствие осадков привели к тому, что на значительной части полей растения буквально «сгорели» на корню. Об этом сообщает «Толк».

По оценкам экспертов, ущерб от погодных условий уже сейчас оценивается в сотни миллионов рублей. В некоторых районах (Благовещенском, Кулундинском) ситуация настолько критическая, что часть посевов придется списать полностью - они не дадут урожая вовсе.

Фермеры прогнозируют падение показателей урожайности на 30–50% по сравнению с прошлым годом. Если ранее удавалось собирать до 20 центнеров с гектара, то в этом сезоне они надеются получить хотя бы 15 центнеров с гектара. Сильнее всего пострадала степная зона региона.