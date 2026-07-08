Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика8 июля 2026 1:24

Алтайские аграрии бьют тревогу из-за гибели посевов

В регионе наблюдается засуха
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Ожидается падение показателей урожайности на 30–50% по сравнению с прошлым годом

Ожидается падение показателей урожайности на 30–50% по сравнению с прошлым годом

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аграрии Алтайского края столкнулись с одной из самых суровых засух за последние годы. Аномально жаркая погода и отсутствие осадков привели к тому, что на значительной части полей растения буквально «сгорели» на корню. Об этом сообщает «Толк».

По оценкам экспертов, ущерб от погодных условий уже сейчас оценивается в сотни миллионов рублей. В некоторых районах (Благовещенском, Кулундинском) ситуация настолько критическая, что часть посевов придется списать полностью - они не дадут урожая вовсе.

Фермеры прогнозируют падение показателей урожайности на 30–50% по сравнению с прошлым годом. Если ранее удавалось собирать до 20 центнеров с гектара, то в этом сезоне они надеются получить хотя бы 15 центнеров с гектара. Сильнее всего пострадала степная зона региона.