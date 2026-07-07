В Алтайском крае будут судить юриста за попытку обмануть клиентов на миллионы

Уголовное дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае перед судом предстанет местный юрист, который несколько лет пытался обманом взыскать со своих клиентов несуществующие долги на общую сумму более 7 миллионов рублей. Обман вскрылся, и довести умысел до конца фигуранту не удалось, сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и Прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый оказывал юридическую помощь жителям Целинного района и представлял их интересы в судах. При этом в договоры он тайно вносил ложные сведения о стоимости своей работы. На основании поддельных документов мужчина подготовил и направил в суд иски, требуя с восьми граждан выплатить ему миллионные «задолженности».

Пострадавшие вовремя забили тревогу, поэтому забрать деньги полностью несостоявшийся миллионер не успел. Чтобы доказать вину фальшивого защитника, следователи изучили и проанализировали более 300 гражданских дел, а объем материалов составил 69 томов.

За покушение на мошенничество в крупном и особо крупном размерах юристу грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.