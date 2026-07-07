В одном из районов Алтайского края ввели особый режим из-за завалов мусора

Чиновники будут привлекать стороннего подрядчика Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кулундинском районе с 6 июля ввели режим повышенной готовности из-за критической ситуации с вывозом отходов. Как выяснило ИА «Банкфакс» в краевом Минстрое, местный регоператор «Экотранс» перестал справляться со своими обязанностями, поэтому спасать район от мусорного коллапса чиновники будут с привлечением стороннего подрядчика.

Контейнерные площадки в районе оказались завалены отходами, которые вовремя не вывозятся. Особый правовой режим позволит местной администрации в обход долгих процедур заключить договор с другой компанией, которая очистит улицы. Буквально на днях по этой же схеме экстренно ликвидировали залежи мусора в соседнем Благовещенском районе, который также входит в Славгородскую зону ответственности «Экотранса».

Проблемы с этим регоператором возникают регулярно. Так, в январе фирма заморозила вывоз отходов из-за холодов, а в апреле депутаты АКЗС потребовали заменить компанию. Однако лишить организацию статуса теперь можно только через суд из-за изменений в федеральном законе. Пока Минстрой Алтайского края готовит иск, муниципалитеты вынуждены ликвидировать свалки своими силами.