На Алтае троих иностранцев осудили за попытку вывезти краснокнижных соколов

Суд признал троих задержанных исполнителей виновными Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае вынесли приговор троим гражданам ближнего зарубежья, которые пытались незаконно переправить за границу редких соколов-балобанов. Планы нарушили пограничники, птиц изъяли, однако из-за плохих условий перевозки один из соколов погиб. Об этом сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и Прокуратуры.

Осенью прошлого года житель иностранного государства решил заработать на продаже краснокнижных птиц. Он нанял троих сообщников, которые в октябре приехали на машине на Алтай. Курьеры купили трех редких соколов и спрятали их в надворной постройке в Ключевском районе, готовя к отправке через границу. Из-за грубого обращения и жестких условий содержания одна птица погибла.

Вывезти оставшихся соколов иностранцы не успели – их задержали оперативники Пограничного управления ФСБ. Организатору сети удалось сбежать, уголовное дело против него выделили в отдельное производство.

Суд признал троих задержанных исполнителей виновными. Им назначили от 5 лет 2 месяцев до 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, каждому придется выплатить штраф в полмиллиона рублей.