В санатории Белокурихи приехали работать больше 150 студентов со всей России

В Белокурихе открылся окружной студенческий трудовой проект Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белокурихе открылся окружной студенческий трудовой проект, в котором участвуют больше 150 бойцов студотрядов. Ближайшие два месяца они будут помогать персоналу местных санаториев, а в свободное время – участвовать в спортивных и творческих конкурсах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Алтайского края.

В Белокуриху съехалась молодежь из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, а также из Тывы и Мордовии. Всех приехавших распределили по двум основным направлениям – медицина и сервис. Студенты из сервисных отрядов будут подрабатывать официантами, горничными и помощниками поваров. Будущие врачи и медсестры устроятся санитарами или младшим медперсоналом, чтобы набраться опыта у практикующих специалистов.

Мэр Белокурихи Константин Базаров рассказал, что для города такие рабочие смены уже стали хорошей традицией.

«Белокуриха дает ребятам возможность не просто заработать, но и найти новых друзей, а также прокачать профессиональные навыки. Надеюсь, для кого-то эта поездка станет отличным стартом в карьере, и в будущем они захотят здесь остаться», – прокомментировал глава города.