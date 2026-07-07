Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2026 9:22

В санатории Белокурихи приехали работать больше 150 студентов со всей России

Студенты из восьми регионов проведут лето на алтайском курорте
Павел БАСТРЫГИН
В Белокурихе открылся окружной студенческий трудовой проект

В Белокурихе открылся окружной студенческий трудовой проект

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белокурихе открылся окружной студенческий трудовой проект, в котором участвуют больше 150 бойцов студотрядов. Ближайшие два месяца они будут помогать персоналу местных санаториев, а в свободное время – участвовать в спортивных и творческих конкурсах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Алтайского края.

В Белокуриху съехалась молодежь из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областей, а также из Тывы и Мордовии. Всех приехавших распределили по двум основным направлениям – медицина и сервис. Студенты из сервисных отрядов будут подрабатывать официантами, горничными и помощниками поваров. Будущие врачи и медсестры устроятся санитарами или младшим медперсоналом, чтобы набраться опыта у практикующих специалистов.

Мэр Белокурихи Константин Базаров рассказал, что для города такие рабочие смены уже стали хорошей традицией.

«Белокуриха дает ребятам возможность не просто заработать, но и найти новых друзей, а также прокачать профессиональные навыки. Надеюсь, для кого-то эта поездка станет отличным стартом в карьере, и в будущем они захотят здесь остаться», – прокомментировал глава города.