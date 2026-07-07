Четверо жителей Казахстана пострадали в ДТП на алтайской трассе

По факту ДТП проводится проверка Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай.

Утром 7 июля в Онгудайском районе Республики Алтай произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четверо иностранных граждан. Кроссовер с туристами на скорости вылетел с проезжей части и перевернулся, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария случилась около 08:00 в районе села Белый Бом. По предварительным данным ведомства, 47-летний гражданин Республики Казахстан, находившийся за рулем автомобиля Changan X5 Plus, не справился с управлением на сложном участке трассы. Машину повело, после чего она съехала в кювет и опрокинулась на крышу.

В результате жесткого вылета травмы получили все, кто находился в салоне иномарки. В Онгудайскую районную больницу экстренно госпитализировали водителя и трех его пассажиров, среди которых оказалась 15-летняя девушка.

Все пострадавшие в аварии являются гражданами Казахстана. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.